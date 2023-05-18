Пьяный водитель съехал в кювет в Самарской области

В среду, 17 мая, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в ДТП попал нетрезвый водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 2:50 36-летний водитель Lada Priora двигался со стороны пос. Садгород в направлении с. Чернигово, не справился с управлением, врезался в препятствие и съехал в кювет.

В результате автомобилиста госпитализировали. Кроме того, у него выявили признаки алкогольного опьянения.