Мотоцикл и Lada Granta не смогли разъехаться во дворе в Чапаевске

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В четверг, 18 мая, в Чапаевске произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области