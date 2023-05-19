Мотоцикл и Lada Granta не смогли разъехаться во дворе в Чапаевске

В четверг, 18 мая, в Чапаевске произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:45 39-летний водитель Lada Granta во дворе дома № 7 по ул. Володарского остановился на проезжей части, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 39-летнего мужчины.
В результате мотоциклиста госпитализировали с травмами.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!