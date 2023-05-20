В Самаре водитель легковушки не уступил и врезался в попутный мотоцикл

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В ночь на 20 мая в Ленинском районе Самары столкнулись Lada Vesta и мотоцикл Honda, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области