В Самаре водитель легковушки не уступил и врезался в попутный мотоцикл

В ночь на 20 мая в Ленинском районе Самары столкнулись Lada Vesta и мотоцикл Honda, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель легковушки в 01:35 ехал по ул. Молодогвардейской в направлении Полевой. Напротив д. 222 при перестроении не уступил дорогу попутному 19-летнему мотоциклисту и столкнулся с ним. Водитель Honda госпитализирован.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!