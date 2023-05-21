Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Самарой

В субботу, 20 мая, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 6:30 23-летний самарец ехал на Mitsubishi Outlander по самарской обводной дороге со стороны пос. Верхняя Подстепновка. На 4,55 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 59-летнего мужчины.
В результате водитель Lada погиб. Двое пассажирок: 58-летняя женщина и двухлетняя девочка попали в реанимацию.
По данным полиции, водителя иномарки за год 248 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.
Также правоохранители разыскивают еще один предположительно участвовавший в аварии автомобиль — светлый Kia Rio.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!