Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Самарой

В субботу, 20 мая, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:30 23-летний самарец ехал на Mitsubishi Outlander по самарской обводной дороге со стороны пос. Верхняя Подстепновка. На 4,55 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 59-летнего мужчины.

В результате водитель Lada погиб. Двое пассажирок: 58-летняя женщина и двухлетняя девочка попали в реанимацию.

По данным полиции, водителя иномарки за год 248 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Также правоохранители разыскивают еще один предположительно участвовавший в аварии автомобиль — светлый Kia Rio.