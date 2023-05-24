Самокатчик, не спешившийся на переходе, погиб под грузовиком в Самаре

В среду, 24 мая, в Самаре в ДТП погиб парень на самокате. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:48 50-летний водитель MAN ехал по ул. Победы. Поворачивая направо — на ул. Краснодонскую, он сбил 19-летнего парня, который пересекал проезжую часть на самокате.
Пострадавший скончался до приезда "скорой помощи".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!