Пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими в Самарской области

Во вторник, 23 мая, в Приволжском районе Самарской области нетрезвый водитель попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:30 19-летний пьяный водитель Lada Priora двигался по грунтовой дороге вдоль Волги к ул. Юбилейной с. Приволжье. Напротив дома № 6 кв. Ноябрьский он не справился с управлением и съехал в обрыв к реке.

В результате аварии госпитализировали с травмами 16-летнюю пассажирку. Кроме того, пострадали водитель и 19-летний пассажир.