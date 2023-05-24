Пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими в Самарской области

Во вторник, 23 мая, в Приволжском районе Самарской области нетрезвый водитель попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 00:30 19-летний пьяный водитель Lada Priora двигался по грунтовой дороге вдоль Волги к ул. Юбилейной с. Приволжье. Напротив дома № 6 кв. Ноябрьский он не справился с управлением и съехал в обрыв к реке.
В результате аварии госпитализировали с травмами 16-летнюю пассажирку. Кроме того, пострадали водитель и 19-летний пассажир.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!