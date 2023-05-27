На Мехзаводе водитель иномарки сбил ребенка на переходе

В Красноглинском районе Самары 26 мая 34-летний водитель Volkswagen Touareg сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 12:15 водитель ехал по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Крайней в направлении Московского шоссе и в районе дома №16 квартала 2 пос. Мехзавод наехал на пешехода. С места ДТП девочка была госпитализирована.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!