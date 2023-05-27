На Мехзаводе водитель иномарки сбил ребенка на переходе

В Красноглинском районе Самары 26 мая 34-летний водитель Volkswagen Touareg сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 12:15 водитель ехал по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Крайней в направлении Московского шоссе и в районе дома №16 квартала 2 пос. Мехзавод наехал на пешехода. С места ДТП девочка была госпитализирована.