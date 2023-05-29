Под Самарой 13-летний мотоциклист врезался в "Газель"

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В воскресенье, 28 мая, в Волжском районе Самарской области в ДТП попал 13-летний мотоциклист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области