Нетрезвый водитель улетел в кювет в Самарской области

В воскресенье, 4 июня, в Борском районе Самарской области нетрезвый водитель устроил ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:28 69-летний пьяный мужчина двигался на Mazda CX-5 к с. Покровка. Он не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате машина опрокинулась и загорелась.

Пострадавшего водителя госпитализировали.