В Самаре на ул. Мичурина произошло ДТП с Mitsubisi Pajero и легковушкой

В четверг, 8 июня, в Самаре участником ДТП стал водитель автомобиля Mitsubisi Pajero, ехавший примерно в 7:30 по ул. Мичурина в направлении ул. Коммунистической. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, при повороте налево, он не уступил дорогу встречному автомобилю Lada Granta и врезался в него.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что в результате ДТП пострадавших нет. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.