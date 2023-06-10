Под Кинелем водитель КамАЗа насмерть сбил лося

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В пятницу, 9 июня, примерно в 17:10 в Кинельском районе на 1 км трассы "Кинель - Богатое - Борское" 26-летний водитель автомобиля КамАЗ сбил лося, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области