Под Кинелем водитель КамАЗа насмерть сбил лося

В пятницу, 9 июня, примерно в 17:10 в Кинельском районе на 1 км трассы "Кинель - Богатое - Борское" 26-летний водитель автомобиля КамАЗ сбил лося, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В областной полиции уточняют, что животное погибло на месте ДТП. Транспортное средство получило механические повреждения.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области также сообщают, что по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!