Под Самарой у грузовика пробило колесо, он врезался в бетонную опору и загорелся

В субботу, 10 июня, примерно в 12:00 на 30 км дороги "Подъезд г. Самара от М-5 "Урал" в Волжском районе произошло ДТП с возгоранием транспортного средства, об этом сообщили в соцсети сотрудники районного отдела ГИБДД.
По предварительным данным полицейских, 29-летний водитель грузового автомобиля МАN без груза ехал в сторону Самары. Во время движения у автомобиля пробило правое переднее колесо, в результате чего он врезался в бетонную опору моста с последующим повреждением топливного бака и возгоранием транспортного средства.
Полицейские уточняют, что пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия. Проводятся мероприятия, по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!