На ул. Мичурина в Самаре грузовик сбил мотоциклиста

В среду, 14 июня, в Самаре участником ДТП стал 48-летний водитель мотоцикла, ехавший в 8:30 по ул. Мичурина в направлении ул. Клиническая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, он столкнулся с грузовиком "Газон" под управлением 27-летнего водителя, который двигался по улице Мичурина и осуществлял поворот налево во двор.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он доставлен в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.