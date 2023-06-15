В Самарской области из-за ДТП произошла утечка нефтепродуктов

В четверг, 15 июня, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с участием нефтевоза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным, около 13:03 на 1035 км трассы М-5 у фуры DAF занесло на встречную полосу полуприцеп. Там он столкнулся с Hyundai Solaris.
От удара полуприцеп-цистерна опрокинулась. Из нее разлилась нефтесодержащая жидкость.
В аварии пострадала пассажирка Hyundai.
Полицейские продолжают работать на месте аварии, ведется проверка.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!