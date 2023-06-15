В Самарской области из-за ДТП произошла утечка нефтепродуктов

В четверг, 15 июня, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с участием нефтевоза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, около 13:03 на 1035 км трассы М-5 у фуры DAF занесло на встречную полосу полуприцеп. Там он столкнулся с Hyundai Solaris.

От удара полуприцеп-цистерна опрокинулась. Из нее разлилась нефтесодержащая жидкость.

В аварии пострадала пассажирка Hyundai.

Полицейские продолжают работать на месте аварии, ведется проверка.