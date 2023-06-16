В Самаре водитель автобуса потерял сознание и снес ограждение

В пятницу, 16 июня, в Самаре произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:50 60-летний водитель заказного автобуса Hyundai ехал по ул. Аэродромной. Во время поворота на ул. Революционную мужчине стало плохо, он потерял сознание. В результате автобус врезался в металлическое ограждение и дорожный знак.

В салоне был только сам водитель.