Под Самарой водитель FAW отправил в больницу мотоциклиста

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В четверг, 15 июня, мотоциклист пострадал в ДТП в Чапаевске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области