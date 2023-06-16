ДТП на Южном шоссе произошло из-за лопнувшего колеса

ГУ МВД России по Самарской области прокомментировало ДТП, произошедшее 16 июня на Южном шоссе в Самаре.
Напомним, на Южном шоссе, между Уральским шоссе и ТЦ "Амбар" столкнулись грузовики.
По данным МВД, авария произошла в 12:45. У грузовика Howo лопнуло колесо. Из-за этого водитель не справился с управлением и врезался в Subaru, а затем — в КамАЗ.
Пострадавших нет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!