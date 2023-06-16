ДТП на Южном шоссе произошло из-за лопнувшего колеса

ГУ МВД России по Самарской области прокомментировало ДТП, произошедшее 16 июня на Южном шоссе в Самаре.

Напомним, на Южном шоссе, между Уральским шоссе и ТЦ "Амбар" столкнулись грузовики.

По данным МВД, авария произошла в 12:45. У грузовика Howo лопнуло колесо. Из-за этого водитель не справился с управлением и врезался в Subaru, а затем — в КамАЗ.

Пострадавших нет.