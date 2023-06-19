Два подростка на мотоциклах столкнулись под Самарой

В воскресенье, 18 июня, в Кинельском районе Самарской области два подростка пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:00 в с. Домашка 15-летний парень ехал по ул. Садовой на мотоцикле XR250 без номеров. Напротив дома № 41 подросток выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Wels MX 250 (также без номеров), которым управляла 18-летняя девушка.

В результате аварии пострадали оба подростка. Правоохранители отмечают, что у мотоциклистов не было водительских прав.