Два подростка на мотоциклах столкнулись под Самарой

В воскресенье, 18 июня, в Кинельском районе Самарской области два подростка пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 21:00 в с. Домашка 15-летний парень ехал по ул. Садовой на мотоцикле XR250 без номеров. Напротив дома № 41 подросток выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Wels MX 250 (также без номеров), которым управляла 18-летняя девушка.
В результате аварии пострадали оба подростка. Правоохранители отмечают, что у мотоциклистов не было водительских прав.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!