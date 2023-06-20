Водитель "четырнадцатой" не смог проехать мимо столба в Сызрани

В понедельник, 19 июня, в Сызрани в ДТП пострадал автомобилист. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:30 27-летний мужчина ехал на ВАЗ-21140 по ул. Река Воложка. В районе дома № 5 он не выбрал подходящую скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части на тротуар. После этого автомобиль врезался в световую опору.
Водитель пострадал, но от госпитализации отказался.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!