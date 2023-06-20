Водитель "четырнадцатой" не смог проехать мимо столба в Сызрани

В понедельник, 19 июня, в Сызрани в ДТП пострадал автомобилист. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:30 27-летний мужчина ехал на ВАЗ-21140 по ул. Река Воложка. В районе дома № 5 он не выбрал подходящую скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части на тротуар. После этого автомобиль врезался в световую опору.

Водитель пострадал, но от госпитализации отказался.