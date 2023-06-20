Под Самарой пассажирку разбившейся машины зажало в салоне

Во вторник, 20 июня, в Волжском районе пассажирка оказалась зажата в разбившейся машине. Об этом сообщает ПСС Самарской области
Авария произошла на трассе М-32 около с. Подъем-Михайловка. Lada Kalina съехала с дороги и опрокинулась в кювет. В машине были два человека. Пассажирку зажало деформированной передней дверью.
Спасатели вскрыли автомобиль и вытащили пострадавшую из салона. В 12:30 ее передали сотрудникам "скорой".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!