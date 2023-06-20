Под Самарой пассажирку разбившейся машины зажало в салоне

Во вторник, 20 июня, в Волжском районе пассажирка оказалась зажата в разбившейся машине. Об этом сообщает ПСС Самарской области

Авария произошла на трассе М-32 около с. Подъем-Михайловка. Lada Kalina съехала с дороги и опрокинулась в кювет. В машине были два человека. Пассажирку зажало деформированной передней дверью.

Спасатели вскрыли автомобиль и вытащили пострадавшую из салона. В 12:30 ее передали сотрудникам "скорой".