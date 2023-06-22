Один человек погиб и двое пострадали при крупном ДТП в Сызрани

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В четверг, 22 июня, в Сызрани произошло столкновение трех автомобилей, при котором погиб молодой мужчина, еще два человека были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области