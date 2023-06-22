В Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с легковушкой и машиной "скорой помощи"

В четверг, 22 июня, примерно в 19:00 в Самаре участником ДТП стал 26-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший по Московскому шоссе со стороны ул. Зои Космодемьянской в направлении ул. Дальняя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, двигаясь в крайнем правом ряду на разрешающий сигнал светофора, он не убедился в безопасности проезда и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи под управлением 65-летнего водителя, который ехал по ул. Ташкентской со стороны ул. Тополей в направлении ул. Стара-Загора.
Полицейские сообщают, что при ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!