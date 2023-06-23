Подросток на мотоцикле врезался в Lada Granta под Самарой

В четверг, 22 июня, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:30 13-летний подросток ехал на незарегистрированном мотоцикле SHAPMAX RX 280 по ул. Почтовой. Напротив дома № 92 он начал обгонять поворачивавшую налево Lada Granta и столкнулся с автомобилем.

В результате подросток пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.