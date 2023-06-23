В Тольятти арестовали участника ДТП, в котором погибла обучавшаяся вождению мать двух детей

В четверг, 22 июня, Автозаводский районный суд Тольятти отправил под стражу предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 19 июня в 20:57 в районе дома № 1 на ул. Воскресенской столкнулись Lada Vesta и учебная Lada Granta, в которой были 22-летний инструктор и его 26-летняя ученица. После удара обе машины врезались в световые опоры. В результате девушка в Lada Granta погибла. Кроме того, пострадали автоинструктор и пассажир Lada Vesta, последнего госпитализировали.

У погибшей остались две дочери и муж

На заседании суда подозреваемый не отрицал вину и просил отправить его под домашний арест, либо назначить запрет определенных действий. Суд посчитал, что избрание более мягкой меры пресечения противоречит интересам предварительного следствия и частно-публичным интересам общества и государства.