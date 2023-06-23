В Тольятти арестовали участника ДТП, в котором погибла обучавшаяся вождению мать двух детей

В четверг, 22 июня, Автозаводский районный суд Тольятти отправил под стражу предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, 19 июня в 20:57 в районе дома № 1 на ул. Воскресенской столкнулись Lada Vesta и учебная Lada Granta, в которой были 22-летний инструктор и его 26-летняя ученица. После удара обе машины врезались в световые опоры. В результате девушка в Lada Granta погибла. Кроме того, пострадали автоинструктор и пассажир Lada Vesta, последнего госпитализировали.
У погибшей остались две дочери и муж
На заседании суда подозреваемый не отрицал вину и просил отправить его под домашний арест, либо назначить запрет определенных действий. Суд посчитал, что избрание более мягкой меры пресечения противоречит интересам предварительного следствия и частно-публичным интересам общества и государства.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!