В Сызрани на перекрестке столкнулись две иномарки, пострадал водитель

В субботу, 24 июня, в 20:20 в Сызрани произошло ДТП. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Opel Astra, двигался по пр. 50 лет Октября в направлении ул. Казанская.

В пути следования напротив д. № 4Б, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Klan под управлением 27-летнего водителя, и допустил столкновение с ним.

С места происшествия водитель автомобиля Chevrolet Klan самостоятельно обратился в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.