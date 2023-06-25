В Сызрани на перекрестке столкнулись две иномарки, пострадал водитель

В субботу, 24 июня, в 20:20 в Сызрани произошло ДТП. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Opel Astra, двигался по пр. 50 лет Октября в направлении ул. Казанская.
В пути следования напротив д. № 4Б, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Klan под управлением 27-летнего водителя, и допустил столкновение с ним.
С места происшествия водитель автомобиля Chevrolet Klan самостоятельно обратился в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!