Погибли мужчина и ребенок: в Самарской области столкнулись легковушка и фура

В понедельник, 26 июня, два человека погибли в ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По предварительным данным, в 15:26 на 1086 км трассы М-5 столкнулись легковушка Hyundai и фура.
В результате погибли 53-летний водитель Hyundai и 14-летняя девочка. Кроме того, пострадали 46-летняя женщина и дети 14 и девяти лет.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство территориального органа внутренних дел и областной Госавтоинспекции.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!