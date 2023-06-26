Погибли мужчина и ребенок: в Самарской области столкнулись легковушка и фура

В понедельник, 26 июня, два человека погибли в ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, в 15:26 на 1086 км трассы М-5 столкнулись легковушка Hyundai и фура.

В результате погибли 53-летний водитель Hyundai и 14-летняя девочка. Кроме того, пострадали 46-летняя женщина и дети 14 и девяти лет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство территориального органа внутренних дел и областной Госавтоинспекции.