Мужчина и двое детей пострадали в ДТП в Куйбышевском районе Самары

Во вторник, 27 июня, в Куйбышевском районе Самары в ДТП стал 28-летний водитель Volkswagen Touareg. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 10:30 он ехал по ул. 40 лет Пионерии и на пересечении с ул. Калининградской столкнулся с Lada Granta под управлением 42-летнего мужчины.

В результате пострадали водитель отечественного автомобиля и два его пассажира: семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Пострадавших госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП устанавливают.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области призывают участников движения соблюдать ПДД.