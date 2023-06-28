Мужчина и двое детей пострадали в ДТП в Куйбышевском районе Самары

Во вторник, 27 июня, в Куйбышевском районе Самары в ДТП стал 28-летний водитель Volkswagen Touareg. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 10:30 он ехал по ул. 40 лет Пионерии и на пересечении с ул. Калининградской столкнулся с Lada Granta под управлением 42-летнего мужчины.
В результате пострадали водитель отечественного автомобиля и два его пассажира: семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Пострадавших госпитализировали.
Все обстоятельства ДТП устанавливают.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!