Автовоз с новыми машинами врезался в цистерну под Сызранью

Во вторник, 27 июня, под Сызранью участником ДТП стал 41-летний водитель автовоза Volvo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:30 автовоз с новыми машинами ехал по трассе М-5 в направлении Москвы.
На 895 км водитель не выбрал безопасную скорость и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Sitrak с полуприцепом-цистерной, в которой было льняное масло.
В аварии никто не пострадал.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!