Автовоз с новыми машинами врезался в цистерну под Сызранью

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Во вторник, 27 июня, под Сызранью участником ДТП стал 41-летний водитель автовоза Volvo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области