Водитель самодельного трактора съехал с дороги и попал в больницу в Самарской области

В среду, 28 июня, в Кошкинском районе Самарской области в ДТП попал самодельный трактор. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:50 66-летний мужчина ехал на самодельном минитракторе по дороге Юмратка — М. Максимкино. На 2,38 км он нарушил правила расположения на проезжей части и опрокинулся.

Очевидцы происшествия доставили мужчину в больницу, его госпитализировали с травмой головы.