Под Самарой восьмилетний ребенок пострадал при столкновении трех машин

В четверг, 29 июня, в Кинельском районе Самарской области ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:00 пересечении Невского переулка и ул. Солнечной 18-летний водитель Kia Rio нарушил правила обгона и столкнулся с попутной Lada Vesta. При этом управлявший Lada 36-летний мужчина не убедился в безопасности маневра, когда поворачивал налево. От удара Kia отбросило на припаркованный Opel Astra.

В аварии пострадал восьмилетний пассажир Lada Vesta.