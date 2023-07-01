В Кинель-Черкасском районе подростки устроили ДТП, двое пострадали

В пятницу, 30 июня, в Кинель-Черкасском районе столкнулись ВАЗ-21150 и мотоцикл Райсер RC300, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, ДТП произошло в 21:00 на ул. Ленинская. Поворачивая налево, 17-летний водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклу, ехавшему навстречу.
В результате происшедшего 17-летний мотоциклист и его 16-летняя пассажирка госпитализированы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!