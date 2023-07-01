В Волжском районе Lada Priora столкнулась с мотоциклом

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В пятницу, 30 июня, в Волжском районе произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области