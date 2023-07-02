В Самаре в ДТП погибла пенсионерка, трое пострадали

В субботу, 1 июля, в районе дома №15В на Заводском шоссе в Самаре столкнулись ВАЗ-21099 и Kia Soul, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 17:40, когда 74-летний водитель отечественной легковушки, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшей навстречу иномарке. После столкновения ВАЗ наехал на металлическое дорожное ограждение.

На месте происшествия скончалась 70-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении отечественного автомобиля. Предполагаемый нарушитель, водитель и 41-летняя пассажир Kia Soul госпитализированы в лечебное учреждение.