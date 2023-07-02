В Самаре в ДТП погибла пенсионерка, трое пострадали

В субботу, 1 июля, в районе дома №15В на Заводском шоссе в Самаре столкнулись ВАЗ-21099 и Kia Soul, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, ДТП произошло в 17:40, когда 74-летний водитель отечественной легковушки, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшей навстречу иномарке. После столкновения ВАЗ наехал на металлическое дорожное ограждение.
На месте происшествия скончалась 70-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении отечественного автомобиля. Предполагаемый нарушитель, водитель и 41-летняя пассажир Kia Soul госпитализированы в лечебное учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!