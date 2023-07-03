Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Самарской области

В воскресенье, 2 июля, в Клявлинском районе Самарской области в ДТП попал нетрезвый автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:30 45-летний мужчина двигался на Renault Laguna по дороге Клявлино — Шентала. В дождь он выехал на встречную полосу на 20 км дороги. Потом машина скатилась в кювет и опрокинулась.

В результате пострадали сам автомобилист и его 49-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.