В Кинельском районе четыре человека пострадали в ДТП

В понедельник, 3 июля, в Кинельском районе столкнулись автомобили Hyundai Solaris и BMW, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители уточняют, что ДТП произошло около 17:40 на 5 км автодороги "Кинель-Богатое-Борское".

"В медицинское учреждение доставлены оба водителя, пассажир автомобиля Hyundai Solaris и пассажир автомобиля BMW. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

