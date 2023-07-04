В Кинельском районе четыре человека пострадали в ДТП

В понедельник, 3 июля, в Кинельском районе столкнулись автомобили Hyundai Solaris и BMW, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители уточняют, что ДТП произошло около 17:40 на 5 км автодороги "Кинель-Богатое-Борское".
"В медицинское учреждение доставлены оба водителя, пассажир автомобиля Hyundai Solaris и пассажир автомобиля BMW. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!