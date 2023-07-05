Пять человек попали в больницу из-за водителя-подростка в Самарской области

Во вторник, 4 июля, в Большеглушицком районе Самарской области в ДТП попал несовершеннолетний водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
17-летний парень сел за руль Kia Magentis. В 19:17 на 9 км дороги Большая Глушица — Пестравка он не справился с управлением и съехал в левый кювет. После этого машина опрокинулась.
В результате с травмами госпитализировали пять человек: троих подростков 17 и 15 лет, а также двоих мужчин 49 и 55 лет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!