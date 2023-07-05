Пять человек попали в больницу из-за водителя-подростка в Самарской области

Во вторник, 4 июля, в Большеглушицком районе Самарской области в ДТП попал несовершеннолетний водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

17-летний парень сел за руль Kia Magentis. В 19:17 на 9 км дороги Большая Глушица — Пестравка он не справился с управлением и съехал в левый кювет. После этого машина опрокинулась.

В результате с травмами госпитализировали пять человек: троих подростков 17 и 15 лет, а также двоих мужчин 49 и 55 лет.