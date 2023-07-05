Четверо человек пострадали при столкновении Lada Largus и грузовика под Сызранью

Во вторник, 5 июля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:30 44-летний водитель Isuzu на 901 км трассы М-5 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus под управлением 32-летнего мужчины.

В аварии пострадали оба водителя и два пассажира Lada — 36-летняя женщина и 23-летний парень.