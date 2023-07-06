После ДТП под Сызранью водителя грузовика извлекали из разбитой кабины гидроинструментом

Во вторник, 4 июля, вечером в Сызранском районе на 896-м км трассы М-5 произошло ДТП с участием двух попутных грузовиков, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
В результате столкновения кабина одного автомобиля была сильно повреждена. Водитель получил травму ноги и оказался зажат в машине. Пострадавшему требовалась медицинская помощь.
В 19:48 спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань приступили к деблокированию пострадавшего. Гидравлическими кусачками и разжимом были срезаны стойки кабины и отжата приборная панель. В 20:45 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!