После ДТП под Сызранью водителя грузовика извлекали из разбитой кабины гидроинструментом

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Во вторник, 4 июля, вечером в Сызранском районе на 896-м км трассы М-5 произошло ДТП с участием двух попутных грузовиков, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области