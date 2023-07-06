В ДТП в Сызранском районе пострадали шесть человек, в том числе трое детей

В среду, 5 июля, в Сызранском районе на 908 км трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2110 и фуры Renault с полуприцепом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных полицейскими материалов следует, что в 20:37 34-летний водитель "десятки", не имеющий водительского удостоверения, пытался развернуться на участке дороге, где это запрещено разметкой и столкнулся с фурой.

В результате происшедшего водитель легковушки и его 42-летняя пассажирка, ехавшая на заднем сиденье в центре, госпитализированы в реанимационное отделение. Находившейся на переднем пассажирском сиденье 36-летней женщине назначено амбулаторное лечение. Также в легковушке находились трое детей: девочки 14 и 8 лет ехали на заднем сиденье, а двухлетнюю малышку перевозили на руках у матери. Им также назначено амбулаторное лечение. Полицейские отмечают, что ни один из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности, автомобиль не оборудован детскими удерживающими устройствами.

В отношении водителя ВАЗа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

