В ДТП в Сызранском районе пострадали шесть человек, в том числе трое детей

В среду, 5 июля, в Сызранском районе на 908 км трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2110 и фуры Renault с полуприцепом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных полицейскими материалов следует, что в 20:37 34-летний водитель "десятки", не имеющий водительского удостоверения, пытался развернуться на участке дороге, где это запрещено разметкой и столкнулся с фурой.
В результате происшедшего водитель легковушки и его 42-летняя пассажирка, ехавшая на заднем сиденье в центре, госпитализированы в реанимационное отделение. Находившейся на переднем пассажирском сиденье 36-летней женщине назначено амбулаторное лечение. Также в легковушке находились трое детей: девочки 14 и 8 лет ехали на заднем сиденье, а двухлетнюю малышку перевозили на руках у матери. Им также назначено амбулаторное лечение. Полицейские отмечают, что ни один из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности, автомобиль не оборудован детскими удерживающими устройствами.
В отношении водителя ВАЗа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!