Благодаря банку ДОМ.РФ 21,5 тысячи семей улучшили жилищные условия

С начала 2023 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечные кредиты на сумму 111 млрд рублей, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Благодаря этому около 21,5 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Среди регионов — лидеров по объему выданных ипотек — Москва и Московская область (соответственно, 30,6 и 15,4 млрд рублей с ростом в 1,7 раза), Краснодарский край (8,2 млрд рублей с ростом в 2,1 раза), Санкт-Петербург (7 млрд рублей с ростом в 1,2 раза), Тюменская область (4,7 млрд рублей с ростом в 1,6 раза).

Также высокий спрос на ипотеку отмечен в Ленинградской области (4,2 млрд рублей с ростом в 2,2 раза), Новосибирской области (4 млрд рублей с ростом в 1,4 раза), Приморском крае (3,8 млрд рублей с ростом в 1,3 раза), Свердловской области (3,7 млрд рублей, +6%) и Республике Татарстан (2,8 млрд рублей с ростом в 1,4 раза).

"Общий рост рынка с начала года связан с целым рядом факторов. Среди них расширение семейной ипотеки, увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство, регуляторные действия ЦБ, возвращение населения к сберегательной модели поведения. Только за последний месяц Банк ДОМ.РФ оформил около 4400 ипотечных кредитов в объеме 22,3 млрд рублей. Это превышает показатель июня прошлого года в 2 раза как в количественном, так и в денежном выражении", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Наиболее популярной среди клиентов оказалась программа "Семейная ипотека", которую выбрали в 34% случаев. Льготная ипотека на новостройки была выбрана 29% заемщиков. Программа для ИТ-специалистов составила 15,5% кредитов, а на вторичное жилье пришлось 12,1%. Примерно 5% сделок было оформлено по стандартной рыночной программе на новостройки, а около 3% — по программе "Дальневосточная ипотека".