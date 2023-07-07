Женщина и двое детей пострадали при столкновении трех машин под Сызранью

В четверг, 6 июля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:20 40-летний водитель ГАЗ двигался со стороны Ульяновска в направлении Сызрани. На 302 км дороги он не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявшую Mazda 3 под управлением 36-летнего мужчины. От удара иномарка врезалась в стоявший впереди Ford Kuga.
В аварии пострадали трое пассажиров Mazda — 34-летняя женщина и дети 15 и 12 лет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!