Женщина и двое детей пострадали при столкновении трех машин под Сызранью

В четверг, 6 июля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:20 40-летний водитель ГАЗ двигался со стороны Ульяновска в направлении Сызрани. На 302 км дороги он не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявшую Mazda 3 под управлением 36-летнего мужчины. От удара иномарка врезалась в стоявший впереди Ford Kuga.

В аварии пострадали трое пассажиров Mazda — 34-летняя женщина и дети 15 и 12 лет.