Подросток на мопеде попал под машину в Самарской области

В пятницу, 7 июля, в Исаклинском районе Самарской области в ДТП попал подросток на мопеде. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в 19:40 в проулке между улицами Советской и Чекмасовской в с. Большое Микушкино.

14-летний парень на мопеде Vento выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 39-летнего мужчины.

В результате несовершеннолетнего водителя мопеда госпитализировали с травмами головы и ног.