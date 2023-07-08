Под Тольятти "Газель" задавила водителя и пассажира

В пятницу, 7 июля, в Ставропольском районе Самарской области два человека пострадали под колесами "Газели". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:24 42-летний водитель Wovo на 995,5 км трассы М-5 при перестроении не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся со стоявшей на обочине сломавшейся "Газелью".

От удара она откатилась и наехала на своего 28-летнего водителя и 27-летнего пассажира, которые ремонтировали автомобиль.

В аварии пострадали оба мужчина.