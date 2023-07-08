Под Тольятти "Газель" задавила водителя и пассажира

В пятницу, 7 июля, в Ставропольском районе Самарской области два человека пострадали под колесами "Газели". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:24 42-летний водитель Wovo на 995,5 км трассы М-5 при перестроении не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся со стоявшей на обочине сломавшейся "Газелью".
От удара она откатилась и наехала на своего 28-летнего водителя и 27-летнего пассажира, которые ремонтировали автомобиль.
В аварии пострадали оба мужчина.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!