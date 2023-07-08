Под Самарой 15-летний пассажир мотоцикла погиб после столкновения с грузовиком

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В субботу, 8 июля, в Кинельском районе Самарской области в ДТП скончался 15-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области