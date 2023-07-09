В Самарской области погиб водитель КамАЗа, опрокинувшегося на Mitsubishi

В субботу, 8 июля, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:10 54-летний водитель КамАЗа двигался в сторону с. Новое Ганькино. Он не выбрал безопасную скорость, опрокинулся на левый бок и столкнулся со стоявшим Mitsubishi Lancer под управлением 64-летнего мужчины.
В результате водитель КамАЗа скончался на месте. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя легковушки и 51-летнего пассажира грузовика.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!