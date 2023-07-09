В Самарской области погиб водитель КамАЗа, опрокинувшегося на Mitsubishi

В субботу, 8 июля, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:10 54-летний водитель КамАЗа двигался в сторону с. Новое Ганькино. Он не выбрал безопасную скорость, опрокинулся на левый бок и столкнулся со стоявшим Mitsubishi Lancer под управлением 64-летнего мужчины.

В результате водитель КамАЗа скончался на месте. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя легковушки и 51-летнего пассажира грузовика.