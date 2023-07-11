Под Самарой 16-летний водитель на Lada Priora насмерть сбил женщину

В ночь на понедельник, 10 июля, в Красноярском районе 16-летний водитель на Lada Priora насмерть сбил женщину.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло на 1041,9 км трассы М5 "Урал". Женщина, переходившая дорогу в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде, скончалась до приезда медиков.

Водитель скрылся с места ДТП, но сотрудники Госавтоинспекции оперативно разыскали его и задержали.