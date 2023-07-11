Под Самарой 16-летний водитель на Lada Priora насмерть сбил женщину

В ночь на понедельник, 10 июля, в Красноярском районе 16-летний водитель на Lada Priora насмерть сбил женщину.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло на 1041,9 км трассы М5 "Урал". Женщина, переходившая дорогу в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде, скончалась до приезда медиков.
Водитель скрылся с места ДТП, но сотрудники Госавтоинспекции оперативно разыскали его и задержали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!