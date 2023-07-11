В Кинельском районе фура столкнулась со стоящим на обочине автомобилем, погибла женщина

В понедельник, 10 июля, в Кинельском районе грузовик Volvo столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Hyundai, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов установлено, что ДТП произошло в 9:00 на 35,46 км автодороги Самара-Бугуруслан. 37-летний водитель фуры нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и совершил наезд на припаркованный автомобиль.
От удара Hyundai сместился по ходу движения и наехал на 34-летнюю женщину-пассажира, которая стояла перед машиной. При этом она, со слов водителя корейской иномарки, успела оттолкнуть своего малолетнего ребенка в сторону, мальчик с травмой головы и руки госпитализирован в больницу. Сама жительница Кинеля скончалась до приезда медиков. Водитель Volvo с места ДТП госпитализирован.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!