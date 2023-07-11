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ДТП Происшествия

В Кинельском районе фура столкнулась со стоящим на обочине автомобилем, погибла женщина

КИНЕЛЬ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 июля, в Кинельском районе грузовик Volvo столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Hyundai, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов установлено, что ДТП произошло в 9:00 на 35,46 км автодороги Самара-Бугуруслан. 37-летний водитель фуры нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и совершил наезд на припаркованный автомобиль.

От удара Hyundai сместился по ходу движения и наехал на 34-летнюю женщину-пассажира, которая стояла перед машиной. При этом она, со слов водителя корейской иномарки, успела оттолкнуть своего малолетнего ребенка в сторону, мальчик с травмой головы и руки госпитализирован в больницу. Сама жительница Кинеля скончалась до приезда медиков. Водитель Volvo с места ДТП госпитализирован.

Гид потребителя

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