В Пестравском районе пьяный водитель опрокинул машину в кювет

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В понедельник, 10 июля, в Пестравском районе на дороге от с. Мосты к с. Тепловка 56-летний водитель, Lada Granta опрокинулся в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области