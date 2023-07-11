В Пестравском районе пьяный водитель опрокинул машину в кювет

В понедельник, 10 июля, в Пестравском районе на дороге от с. Мосты к с. Тепловка 56-летний водитель, Lada Granta опрокинулся в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Авария произошла в 15:15 в двух километрах от Тепловки. Мужчина, по данным Госавтоинспекции, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
С места ДТП госпитализирован 36-летний пассажир, а нарушителю ПДД врачами назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!