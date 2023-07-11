В Ставропольском районе в ДТП погиб водитель Lada Kalina

В понедельник, 10 июля, в Ставропольском районе столкнулись внедорожник и Lada Kalina, сообщает ПСС Самарской области.

От удара легковой автомобиль оказался в кювете. Пассажир легковушки получил травмы не совместимые с жизнью. Для деблокирования погибшего из аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей. Работы проводились во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС.