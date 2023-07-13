В Новокуйбышевске в ДТП пострадали четыре человека

В среду, 12 июля, в 15:20 в Новокуйбышевске произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
21-летняя женщина за рулем Renault Logan двигалась по пр. Победы с левым поворотом по зеленому сигналу светофора на ул. Островского. В пути следования, напротив дома № 1Б она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Granta под управлением 34-летнего водителя.
С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы оба водителя, 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Granta и 51-летняя женщина-пассажир автомашины Renault Logan.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!