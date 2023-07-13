В Новокуйбышевске в ДТП пострадали четыре человека

В среду, 12 июля, в 15:20 в Новокуйбышевске произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

21-летняя женщина за рулем Renault Logan двигалась по пр. Победы с левым поворотом по зеленому сигналу светофора на ул. Островского. В пути следования, напротив дома № 1Б она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Granta под управлением 34-летнего водителя.

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы оба водителя, 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Granta и 51-летняя женщина-пассажир автомашины Renault Logan.